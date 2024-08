“Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere”: il trailer della seconda stagione

La guerra giunge nella Terra di Mezzo: i primi tre episodi saranno disponibili su Prime Video dal 29 agosto Lorenzo Di Palma







Prime ha pubblicato oggi il trailer finale della seconda stagione de "Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere" che mostra la Terra di Mezzo in preda alla discordia seminata da Sauron e l’inganno e la manipolazione che portano alla creazione degli Anelli del Potere. Alleanze improbabili si forgiano nel fuoco, e le vere amicizie sono messe alla prova. I pericoli non sono più celati dall’ombra, ma scivolano verso la luce. Decisioni importanti spettano ai regni di Eregion, Khazad-dûm, Lindon, Númenor e alle terre intermedie, mentre la sicurezza e la pace di questi regni sono in bilico. I primi tre episodi della seconda stagione de "Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere" saranno disponibili in anteprima il 29 agosto 2024, seguirà poi un episodio a settimana sino al finale di stagione, previsto per il 3 ottobre 2024.