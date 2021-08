Il Signore degli Anelli: prima immagine e data d’uscita

Amazon Prime annuncia “The Lord of The Rings”, una nuova serie tv che debutterà il 2 settembre 2022 Il Signore degli Anelli Credit: © Amazon Lorenzo Di Palma







Bisognerà aspettare ancora una anno, fino al 2 settembre 2022, per il debutto su Prime Video, con un episodio disponibile ogni settimana, della prima attesissima serie Amazon Original, ancora senza titolo, ispirata all’universo di The Lord of The Rings – Il Signore degli anelli.

Sono però terminate ieri in Nuova Zelanda le riprese della prima stagione di questo “drama” epico che porterà per la prima volta sugli schermi la mitica “Seconda Era” della storia della “Terra di Mezzo”. Partendo da un momento di relativa pace, migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo.

Nel cast ci sono Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman e Sara Zwangobani.

«Il viaggio inizia il 2 settembre 2022 con il debutto su Prime Video della nostra serie originale The Lord of The Ring» ha dichiarato Jennifer Salke, Head of Amazon Studios: «Non riesco a esprimere quanto io sia entusiasta di offrire al nostro pubblico nel mondo un nuovo viaggio attraverso la Terra di Mezzo! I nostri talentuosi producer, il cast, i creativi e i team di produzione hanno lavorato incessantemente in Nuova Zelanda per creare questa storia maestosa e mai raccontata prima».

Per ora ci deve accontentare della prima immagine della nuova produzione che nelle intenzioni di Amazon dovrebbe rinverdire i fasti de Il Trono di Spade. Un’immagine che ci fa solo capire “l’ambientazione” della serie, questa: