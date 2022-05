“Il tempo che ti do”, una serie davvero originale. Da vedere su Netflix

Si puo' vedere su

La premessa, sin dai titoli, è: “Un amore originale Netflix”. In effetti “Il tempo che ti do” è una serie spagnola originale soprattutto per come è costruita. Sono dieci episodi, ognuno dura 11 minuti. Si comincia con “1 minuto nel presente” e “10 minuti nel passato” e a mano a mano si va a scalare: un minuto in meno nel passato e un minuto in più nel presente, fino a ottenere l’esatto contrario.

Come a scalare vanno i ricordi, le immagini, i luoghi, le parole e il dolore di una storia d’amore finita, quella tra l’infermiera Lina Ruiz (interpretata da Nadia de Santiago, anche produttrice) e l’istruttore di sub Nico Torres (Álvaro Cervantes). In un’ora e mezza circa (si può vedere come un film) avviene “l’elaborazione del lutto” delle persone che non vogliono più stare con noi, come succede per quelli che muoiono. È il tempo che Lina impiega per lasciare andare il passato e riappropriarsi della propria vita, cercando di dare un senso al vuoto che resta o a un futuro che può arrivare, e che è diverso da quello che si era immaginato. È il tempo che ci vuole.