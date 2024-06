“Il velo nuziale”, tre donne e una magia

Il romanticismo sbarca su Rai2 dal 16 giugno in prima serata Tiziana Lupi







Tre donne alla ricerca del grande amore. Parliamo di "Il velo nuziale", in onda il 16, 23 e 30 giugno su Rai2. Ne sono protagoniste Avery (Lacey Chabert), Emma (Autumn Reeser) e Tracy (Alison Sweeney) e un misterioso velo da sposa che le tre amiche trovano casualmente in un negozio di antiquariato a San Francisco durante il weekend che ogni anno si regalano per mantenere viva la loro amicizia, nata ai tempi del college. Intorno a quel velo ruota una strana leggenda: chiunque ne entrerà in possesso troverà il vero amore. Le tre amiche, tutte in cerca della felicità, decidono così di comprarlo e ciascuna di loro ne sperimenterà il potere “magico”.

Nel primo episodio toccherà ad Avery mettere alla prova il magico velo. La donna si troverà a contendersi un taxi con un affascinante sconosciuto... E, poi, nel magazzino del museo dove lavora troverà un quadro raffigurante una donna che indossa un velo identico a quello appena acquistato. Nel secondo tv movie sarà invece Emma a vivere una straordinaria avventura. Giunta a Venezia per tenere un corso all’università, decide di approfittare dell’occasione per indagare sulle origini del velo e provare a rintracciarne la proprietaria. Nel farlo, si imbatte in un giovane che si offre di aiutarla. Il terzo e ultimo capitolo vede al centro della storia Tracy. Spinta dalle due amiche a portare il velo da un sarto italiano per una piccola riparazione, incontra un uomo che scoprirà essere il talentuoso chef incaricato di preparare la cena di gala per la casa d’aste per cui lavora.