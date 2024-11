“Ilary”, la vita della Blasi in 5 episodi

Arriva il 9 gennaio su Netflix la serie che vede protagonista la showgirl Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Dopo il docufilm "Unica", Ilary Blasi torna su Netflix con una serie in 5 episodi. "Ilary" promette di mostrarla come non l’avete mai vista: autentica, brillante e irresistibile, con il suo inconfondibile mix di ironia e fascino. Diretta da Tommaso Deboni, scritta da Romina Ronchi, Peppi Nocera con Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli, e prodotta da Banijay Italia, la serie sarà disponibile su dal 9 gennaio 2025.

In "Unica " ci ha raccontato la sua versione sulla dolorosa separazione dal marito, a un anno di distanza Ilary Blasi è pronta a farci entrare nella sua “nuova” vita. "Ilary" è una serie divertente, senza filtri, che vi porta nel dietro le quinte della sua vita. Una donna in grado di far coesistere gli aspetti più glam delle giornate sotto i riflettori a quelli più riservati e intimi; che vive ogni giorno della sua vita così come è abituata a raccontarsi: con autoironia e leggerezza. Una vita che, adesso, è di nuovo pronta a riprendere il suo cammino con la solita determinazione, la simpatia di sempre, le amiche di sempre e Bastian, che per la prima volta vedremo e sentiremo raccontarsi, a partire dal giorno del loro primo incontro.