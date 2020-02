“I’m not okay with this” su Netflix: trama, cast e perché vederla

Perché guardare “I’m not okay with this”

“I’m not okay with this”, al di là della durata, è una serie che si guarda velocemente. A renderla speciale sono innanzitutto i suoi personaggi, tanto inediti quanto alle prese con problemi molto comuni alla loro età: scuola, famiglia, amici, amore.



A chi ha amato “The End Of the F***ing World”, il suo mood apatico-cinico-ironico, la sua texture filmica vintage, il modo cerebrale di raccontarsi dei suoi giovani protagonisti, non potrà non piacere questa nuova serie.



E nonostante la storia sembri creata perlopiù per un pubblico giovane, la sua vena comic-nerd e quella citazionista sui teen-cult di genere - impossibile non pensare a titoli “Carrie” di Brian De Palma o “Breakfast Club” di John Hughes guardandolo - lo rendono un prodotto che verrà amato moltissimo dalle generazioni ’80-’90.



È ottimo intrattenimento: si ride tanto e il racconto non perde mai di tono. “I’m not okay with this”, inoltre, segue la genesi classica di un supereroe, ma lo fa con un look, una voce e un’eroina nuovi. In questa prima stagione vedremo la scoperta del potere e il suo rifiuto, mentre nella seconda immaginiamo che inizieranno le fasi di sperimentazione, consapevolezza e accettazione.