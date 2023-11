In “Noi siamo leggenda” degli adolescenti scoprono la loro vera natura fra tante difficoltà

Il 22 novembre arriva una serie davvero attesa. Andrà in onda su Rai2 in prima serata, sarà disponibile in streaming su RaiPlay ed entrerà poi nel catalogo di Prime Video. Si tratta di “Noi siamo leggenda“, una serie in 12 episodi che racconta senza fronzoli i disagi di una gioventù che, a volte troppo presto, deve affrontare i drammi di una vita crudele.

I protagonisti vivono storie parallele che si incrociano quando scoprono di avere dei superpoteri connessi alla loro vera natura. Tutto comincia dal 17enne Massimo, interpretato da Emanuele Di Stefano. «È un ragazzo colpito da un grave lutto, la perdita della mamma» racconta l’attore. «Lei diceva sempre al figlio di abbassare la testa nelle situazioni, lo faceva in buona fede, ma per questo Massimo non sa reagire alle difficoltà. Fino a quando scopre di avere un potere».

Nel cast compaiono nomi già noti al grande pubblico come Nicolas Maupas, famoso anche grazie al successo di “Mare fuori”. «Il mio personaggio, Jean, è uno studente arrivato da un’altra scuola. Si confronterà con le difficoltà tipiche di chi entra in un nuovo ambiente e i problemi si riverseranno anche in casa, soprattutto con papà». Da “Mare fuori” arrivano anche Giacomo Giorgio e Valentina Romani. Vi stupirà poi Beatrice Vendramin nel ruolo di Sara: «Lei vivrà una vera e propria rivoluzione: nonostante il carattere dirompente, scoprirà le sue insicurezze e una forza che non sapeva di avere» dice. «Spero che la storia possa appassionare il pubblico almeno quanto appassiona me, perché parla di noi giovani in maniera emotiva, originale e trascinante».