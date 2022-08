“In nome del cielo”: il lato oscuro della fede

Dal 31 agosto in streaming la serie ispirata al bestseller di Jon Krakauer, con la Andrew Garfield e Daisy Edgar-Jones Andrew Garfield è protagonista, con Daisy Edgar-Jones, di "In nome del cielo", la miniserie crime su Disney+ dal 31 agosto. Valentina Barzaghi







È una serie di grandi star “In nome del cielo”, su Disney+ dal 31 agosto. Ispirata al bestseller crime di Jon Krakauer, autore di “Into the Wilde”, è creata per la tv dal Premio Oscar Dustin Lance Black (“Milk”), che l’ha anche prodotta insieme a Brian Grazer, Ron Howard e Anna Culp per Imagine Television. A interpretarla ci sono Andrew Garfield, nel ruolo di un investigatore mormone che si trova a portare avanti un’indagine all’interno della sua stessa comunità, e Daisy Edgar-Jones in quelli di una giovane donna assassinata.

La trama

“In nome del cielo” segue gli eventi realmente accaduti che hanno portato all’omicidio nel 1984 di Brenda Wright Lafferty (Daisy Edgar-Jones) e della sua bambina in un sobborgo di Salt Lake Valley, Utah. Il detective Jeb Pyre (Andrew Garfield), chiamato a indagare sugli eventi che hanno coinvolto la famiglia Lafferty, scopre verità sepolte sulle origini della religione LDS (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) e sulle violente conseguenze di una fede inflessibile. Devoto mormone, Pyre sarà portato a rimettere in discussione il suo credo.

Composta da sette episodi, la miniserie è un giallo che racconta il fanatismo religioso ripercorrendo uno dei crimini che ha più sconvolto l’America in materia. Come nelle ricostruzione televisive più classiche, si apre con la scoperta del duplice omicidio, per poi procedere con l’indagine e contemporaneamente con la ricostruzione dei fatti.

Dell’omicidio viene accusato dapprima il marito di Brenda, Allen (Billy Howle), ma la scoperta che i fratelli di lui, Ron (Sam Worthington) e Don Lafferty (Wyatt Russell) si sono uniti a una setta estremista dopo essere stati scomunicati dalla Chiesa mormone un anno prima, porta le indagini a prendere un altro corso, ricco di colpi di scena e tremende verità.

Il cast

Oltre ai già citati Andrew Garfield, Daisy Edgar-Jones, Sam Worthington e Wyatt Russell, nel cast di “In nome del cielo” ci sono anche Billy Howle, Denise Gough, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Rory Culkin, Seth Numrich, Chloe Pirrie e Sandra Seacat.

Perfetta per gli appassionati di genere, “In nome del cielo” è un giallo ricco di suspense che riporta in vita un’efferata tragedia, ricca di sfaccettature che trovano spazio grazie a una sceneggiatura in cui ogni dialogo è creato per offrire un contesto e una ragione - seppur inimmaginabile e diabolica - a ciò che è accaduto alla donna protagonista e alla sua bambina, mostrando come il fanatismo generi odio e violenza verso innocenti.