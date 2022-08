“In nome del cielo”: la fede di un detective è messa a dura prova

La miniserie con Andrew Garfield, da una storia vera, arriva su Disney+ Andrew Garfield in "In nome del cielo" Credit: © Michelle Faye Redazione Sorrisi







Quella per l’omicidio di Brenda Lafferty non sarà un’indagine come tutte le altre per il detective Jeb Pyre (intepretato da Andrew Garfield). L’agente, infatti, appartiene alla comunità dei Mormoni, proprio come la vittima. E indagando sulla morte della donna insieme con il collega nativo americano Bill Taba, Jeb scoprirà terribili verità che metteranno in discussione la sua fede. “In nome del cielo” è un acclamata miniserie creata da Dustin Lance Black (sceneggiatore da Oscar di “Milk”) e tratta da una storia vera, già raccontata da Jon Krakauer nel libro omonimo pubblicato da Mondadori.