“In silenzio”, un bel thriller psicologico. Da vedere su Netflix

Sergio (Arón Piper) ha smesso di parlare il giorno in cui ha ucciso i genitori, senza mai rivelare le motivazioni del crimine (da qui il titolo della serie di Netflix “In silenzio”). Uscito di prigione sei anni dopo, un team di psicologi coordinati da Ana ha l’incarico di determinare il potenziale pericolo che rappresenta per la società, osservandolo segretamente giorno e notte. L’unica con cui Sergio ha instaurato un rapporto epistolare durante la detenzione è Marta.

Oltre a doversi reinserire nella società, il giovane ha un obiettivo: ritrovare la sorella Noa, che era solo una bambina quando sono morti i genitori ed è stata adottata. Marta era la sua insegnante di piano e potrebbe aiutarlo. Puntata dopo puntata, Ana cambia idea sul ragazzo: da narcisista criminale, inizia a vederlo succube della madre medico, che gli somministrava farmaci che gli alteravano lo stato d’animo per portare avanti i suoi esperimenti. Ma tutte le domande trovano risposta solo in un finale spiazzante in linea con l’intreccio del thriller psicologico della serie.