In “Star Trek: Prodigy” torna il capitano Kathryn Janeway

Si puo' vedere su

Il capitano Kathryn Janeway di “Star Trek: Voyager” è tornata. Sì, perché Kate Mulgrew, l’attrice che abbiamo amato nella serie di fantascienza degli Anni 90, è ora protagonista dei dieci episodi di “Star Trek: Prodigy”. Con una differenza: questa è una serie animata e del capitano che ricordiamo sentiamo solo la voce. «In realtà c’è molto di più» spiega la stessa Kate Mulgrew. «Nel mio ologramma c’è la sua forza, il suo sapere, la sua passione per il viaggio, il suo coraggio. Con un elemento fondamentale, il vero motivo per cui ho accettato questo ruolo: il nuovo capitano Janeway parla ai ragazzi, dà loro consigli, ride con loro. È proiettata verso il futuro». Siamo infatti nel 2838 e un gruppo di ragazzini in fuga da una prigione si imbatte in Kathryn Janeway che li aiuterà a trovare la giusta strada.