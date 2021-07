“In Treatment”, c’è una nuova psicologa in città

Dopo dieci anni, la quarta stagione arriva su Now Uzo Aduba in "In Treatment" Credit: © Sky Redazione Sorrisi







Tra le serie più innovative degli ultimi 30 anni figura senz'altro “In treatment” (rifatta anche in Italia) che ha raccontato per tre stagioni la vita dello psicologo Paul Weston (Gabriel Byrne) e dei suoi pazienti in episodi che erano delle vere e proprie sedute.

Ora, dopo più di dieci anni, la serie ritorna con una nuova veste e, soprattutto, con una nuova terapista: Uzo Aduba interpreta la dottoressa Brooke Taylor in 24 nuovi episodi (su Now ne arrivano quattro ogni settimana, dal 27 luglio a settembre). Tra i pazienti ci sono un infermiere a domicilio, un criminale appena uscito di prigione e un’adolescente decisamente ribelle. Che la terapia abbia inizio...