“Indian Matchmaking”, il gioco delle coppie. Da vedere su Netflix

Barbara Mosconi







Incredibile, ma con decine di siti web per incontrare l’anima gemella c’è chi invece torna agli antichi metodi. Rivolgendosi a quello che un tempo si chiamava “sensale” (oggi si direbbe “intermediario”). In questo caso la protagonista indiscussa è Sima Taparia: «Sono Sima da Mumbai» dice, presentandosi vestita e agghindata in foggia indiscutibilmente tipica laddove viene chiamata a prestare i suoi servigi (a pagamento).

La docuserie di Netflix, un po’ realtà e un po’ ovvia finzione del racconto televisivo, si intitola “Indian matchmaking”. Uomini e donne single, nati in famiglie di origine indiana, perlopiù americani e benestanti, alla soglia dei 30 anni scoprono una voglia impellente di matrimonio, famiglia, figli, purché “made in India”. Tocca a Sima interrogare, scartabellare, recarsi da astrologi e santoni, e infine proporre i possibili candidati. Al motto di «Be flexible» («Siate flessibili»), perché l’uomo o la donna dei sogni non esiste. O magari esiste, ma se non è indiano... allora Sima non può fare nulla!