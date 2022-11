Indietro nel tempo: 7 serie tv ambientate nell’Ottocento

Un decennio affascinante, in cui sono nate regine e sorte battaglie, tra storie di mostri e di eroi: il XIX secolo sul piccolo schermo "1899" Credit: © Netflix Fiaba Di Martino







Jantje Friese e Baran do Odar, autori del fenomeno "Dark", colpiscono ancora: con un'altra serie tv, "1899", da poco approdata su Netflix e già diventata avvincente quanto frustrante oggetto di passione dei tanti utenti che si sono affrettati a immergersi in un racconto-rompicapo ambientato a fine XIX secolo, su una nave di migranti diretti verso New York e, forse, verso un futuro migliore, ma presto coinvolti in una spirale sovrannaturale, tra l'horror e la fantascienza.

L'Ottocento non smette di rivelarsi palcoscenico ideale per storie d'ogni tipo, orrorifiche ma anche fortemente realistiche (è un momento storico di enormi rivoluzioni): ce ne danno ulteriore prova le sette serie qui di seguito, tutte localizzate tra la metà, e il tramonto, dell'epoca.

Serie tv ambientate nell'Ottocento

“ The good lord bird ” - Paramount, Now

” - Paramount, Now “ Penny Dreadful ” - Now

” - Now “ Chiamatemi Anna ” - Netflix

” - Netflix “ La ferrovia sotterranea ” - Prime Video

” - Prime Video “ Dracula ” - Netflix

” - Netflix “ The Alienist ” - Netflix

” - Netflix “Victoria” - Now