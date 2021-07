“Inés dell’anima mia”: trama, cast e personaggi

Al via dal 30 luglio su Canale 5 la serie spagnola tratta dall’omonimo romanzo di Isabel Allende Cecilia Uzzo







Sbarca su Canale 5 la serie "Inés dell’anima mia": serie spagnola tratta dal romanzo storico di Isabel Allende dedicato a Inés de Suárez, unica donna spagnola arrivata alla conquista del Cile.



L’adattamento del libro (titolo originale: "Inés del alma mia", pubblicato da Feltrinelli, 2006) è stato coprodotta da RTVE, Boomerang TV e Chilevisión e reso disponibile in Spagna su Amazon Prime Video nell’estate 2020. Diretta da Alejandro Bazzano, regista de "La casa di carta", e Nicolás Acuña, "Ines dell’anima mia" è una produzione colossale (in collaborazione tra RTVE, Boomerang TV e Chilevisión) che ha coinvolto un ricchissimo cast tecnico, composto da 2.500 comparse e un team multiculturale di alto profilo di oltre 350 persone.



Le scene sono state girate in location spagnole (Cáceres, Trujillo, La Calahorra), in imponenti enclavi peruviane (Ollantaytambo, Chinchero, Pisak) e in Cile (negli spettacolari paesaggi del Deserto di Atacama, Araucania, Valdivia, Santiago). Nella Laguna di Carén, alle porte di Santiago del Cile, inoltre, è stata inoltre ricostruita una cittadella di oltre cinquemila metri quadrati per rappresentare la nascita della futura capitale.



Protagonista della storia è ovviamente Inés de Suárez (interpretata dall’attrice Elena Rivera), che accanto al suo nuovo amore Pedro, scopre anche il lato più avventuriero di sé: nel corso del soggiorno in Cile, affronterà infatti i feroci indiani Mapuche e conoscerà l’avidità dei conquistadores e la loro insaziabile sete di oro e di ricchezze. Un viaggio ambientato nella Plasencia del XVI secolo e nel colorato Perù di Francesco Pizarro che fa da sfondo al travolgente legame tra i due protagonisti.

Gli otto episodi della durata di 80 minuti circa vanno in onda per quattro prime serate su Canale 5 da venerdì 30 luglio.

La trama

La serie racconta la vera storia di Inés de Suárez ovvero l’unica donna spagnola che nel 1540 partecipò alla spedizione per la conquista del Cile. La storia comincia nel 1541, anno in cui la protagonista decide, per sfuggire al convento, di sposare il conquistatore Juan de Málaga. Per ricongiungersi al marito, la donna lascia la Spagna imbarcandosi per il Nuovo Mondo. Sbarcata in America viaggia fino in Perù e scopre una sconcertante verità: il compagno è deceduto poco prima del suo arrivo. Come risarcimento in quanto vedova di un soldato spagnolo, Inés chiede e ottiene un piccolo apprezzamento di terra a Cuzco, dove incontra Pedro de Valdivia. L’uomo, proveniente da una famiglia di militari e originario dell’Estremadura e che sarà il suo nuovo compagno, è in partenza per la conquista di nuovi territori. Attraverserà il deserto di Atacama con lui e i suoi uomini oltre la Cordigliera delle Ande. Raggiungeranno il fiume Mapocho dove, nel 1541, partecipa alla fondazione della città di Santiago.

Il trailer

Il cast

Accanto alla protagonista Elena Rivera (“Le verità nascoste”, “Alba”) nei panni di Inés, nel cast della serie ci sono Eduardo Noriega nella parte di Pedro de Valdiva e Carlos Serrano (Fernando Mesia ne “Il Segreto”) in quelli di conquistatore Juan de Málaga.

Con loro ci sono poi Enrique Arce (Arturito de “La Casa di Carta””) nei panni di Sancho de la Hoz, il segretario di Francisco Pizarro che cospirerà, in più di un’occasione, per attentare alla vita di De Valdivia; Ismael Martínez ("El internado", "Parla con lei", "Tutto su mia madre") in quelli di Francisco de Aguirre, un militare che combatterà al fianco di Pedro; Antonia Giesen ("El Presidente") nel ruolo di Cecilia, principessa inca, e Benjamín Vicuña Luco ("Vis a Vis") nella parte di Rodrigo de Quiroga, uomo di fiducia di Pedro.

Cast e personaggi Credit: © Mediaset Elena Rivera è Inés Suárez Sarta, cresciuta a Plasencia, non si è mai sottomessa al destino che altri avevano in serbo per lei. In un’epoca in cui le donne dipendevano dagli uomini o dalla Chiesa, era previsto che Inés entrasse in convento. Invece sposa un conquistatore: Juan de Malaga. Credit: © Mediaset Eduardo Noriega è Pedro de Valdivia Nella città di Cuzco, Inés incontra Pedro de Valdivia. Dell’Estremadura come lei, proviene da una famiglia di militari. Guiderà la spedizione che porterà alla conquista del Cile e alla fondazione di Santiago, la città che i due amanti governeranno insieme. Credit: © Mediaset Enrique Arce è Sancho de la Hoz Enrique Arce ("La casa di carta") interpreta Sancho de la Hoz: segretario di Francisco Pizarro, cospira in più occasioni per porre fine alla vita di Pedro de Valdivia. A Santiago combatterà contro Pedro, durante l'assalto del Toqui Michimalonco. Credit: © Mediaset Antonia Giesen è la Principessa Cecilia Si chiamava Quispe Sisa e i peruviani la chiamano Inés. É la figura storica cui sembra riferirsi il personaggio di Cecilia, che nel romanzo di Allende disegna madre del primo meticcio cileno, frutto dell’unione con il soldato Juan Gómez de Almagro. Credit: © Mediaset Benjamin Vicuña è Rodrigo de Quiroga Benjamín Vicuña Luco (“Vis a Vis”) interpreta Rodrigo de Quiroga, il conquistatore che nel deserto di Atacama si unisce a Pedro de Valdivia, per poi diventarne l'uomo di fiducia. Ismael Martínez è Francisco de Aguirre Ismael Martínez, militare, combatte al fianco di Pedro de Valdivia. Di origine castigliana, governerà il Cile e Tucumán.