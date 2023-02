Infinity LAB e La5: un concorso per una serie sulla “Moda sostenibile”

Una docu-serie che possa raccontare, in modo inedito e originale, l’equilibrio fra moda, originalità, stile e sostenibilità attraverso la scelta di articoli di “seconda mano” e le soluzioni adottate da consumatori e venditori per il futuro del fashion.

È questo tema di “Moda sostenibile: il fenomeno del second hand”, una “call for ideas” lanciata da Infinity LAB - il laboratorio permanente creato da Infinity+ - in collaborazione con La5 e attiva sulla piattaforma italiana di crowdfunding Produzioni dal Basso, per finanziare in crowdfunding una docu-serie dedicata alla sostenibilità della scelta di capi di “seconda mano”.

Ogni progetto candidato deve essere descritto nei minimi particolari, dalla sinossi alla durata complessiva, fino al supporto tecnologico utilizzato e c’è tempo fino al 12 marzo per candidare la propria idea. Il progetto selezionato, se raggiungerà il 50% del goal economico previsto, sarà co-finanziato per il restante 50% da Infinity+ che, oltre a co-produrla, la distribuirà sul proprio canale.

Secondo il rapporto Vestiaire Collective-BCG 2022, il mercato del second hand rappresenta già dal 3% al 5% dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori e potrebbe crescere fino al 40%, tanto che si prevede che nel 2023 costituirà il 27% degli armadi.