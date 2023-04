“Inseparabili”: siamo due gemelle pronte a tutto

Rachel Weisz interpreta un doppio ruolo nella miniserie di Prime Video ispirata al film del 1988 Giulia Ausani







Si puo' vedere su

Vi ricordate “Inseparabili”, thriller del 1988 di David Cronenberg con Jeremy Irons nei panni di due gemelli identici ma diversissimi? Il 21 aprile su Prime Video arriva la miniserie remake con Rachel Weisz nel doppio ruolo di Elliot e Beverly, gemelle dal rapporto morboso disposte a tutto pur di rivoluzionare la ginecologia.

La serie, un thriller psicologico tinto di umorismo nero, racconta la relazione di codipendenza tra le due gemelle («Non hanno mai dormito separate in tutta la loro vita» ci ha spiegato Rachel Weisz) mentre cercano di cambiare per sempre il modo in cui le donne partoriscono, a costo di superare i limiti etici e morali.

Il trailer

«È stato senza dubbio il mio lavoro più impegnativo» ha detto l’attrice, che durante le riprese girava prima una scena nei panni di Elliot e, immediatamente dopo, la rigirava come Beverly. «Non c’era tempo di fare pause tra un personaggio e l’altro, non potevamo dedicare un’intera giornata alle scene di Elliot e un’altra a quelle di Beverly. Ma non ho mai avuto problemi perché i personaggi sono ben distinti: Beverly è premurosa e altruista, e vuole cambiare la medicina per un ideale. Elliot è più materialista, e insegue i piaceri della vita».