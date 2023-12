“Inside Man”, per interrogarsi sul confine tra bene e male. Da vedere su Netflix

Una miniserie in quattro puntate con Stanley Tucci in un ruolo che ricorda per ferocia ed eleganza Hannibal Lecter Solange Savagnone







“Inside Man” è una miniserie Netflix in quattro puntate ideata dal pluripremiato sceneggiatore Steven Moffat. Stanley Tucci, in un ruolo che ricorda per ferocia ed eleganza Hannibal Lecter, interpreta Jefferson Grieff, criminologo che ha ucciso la moglie e che dal braccio della morte, insieme con un compagno di cella dalla memoria strepitosa, risolve i casi che gli sottopongono, ma solo se a reggerli c’è un degno principio morale.

La sua missione s’intreccia con la vicenda kafkiana del prete e padre di famiglia Harry Watling (David Tennant), che per una serie di sfortunati eventi si ritrova a sequestrare Janice Fife, una maestra di matematica interpretata dalla brava Dolly Wells. La giornalista Beth, insospettita dalla scomparsa dell’amica, decide di sottoporre il caso a Grieff. Inizia così un’inquietante discesa verso gli inferi che porta a interrogarsi sul confine tra bene e male. Perché chiunque, in una determinata situazione, potrebbe suo malgrado trasformarsi in un assassino.