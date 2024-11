“Inspira, espira, uccidi”, i segreti del successo

La serie tv tedesca in streaming su Netflix con protagonista Tom Schilling Tom Schilling in una scena di "Inspira, Espira, Uccidi". Credit: © Netflix. Paolo Di Lorenzo







Se siete abbonati a Netflix, vi sarà capitato di imbattervi in "Inspira, espira, uccidi". Un titolo piuttosto forte che riassume alla perfezione lo spirito dissacrante di questa serie tedesca.

La trama

La storia è quella di Björn Diemel (interpretato da Tom Schilling), che da brillante avvocato finisce per diventare un assassino. Quando facciamo la sua conoscenza, Björn conduce una vita perennemente con l'acqua alla gola, nel disperato tentativo di trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata.

Vorrebbe trascorrere più tempo con sua figlia Emily (Pamuk Pilavci) e scongiurare l'imminente fine del suo matrimonio con la moglie Katharina (Emily Cox). Sommerso dal lavoro e dalle incombenze familiari, Björn decide di partecipare a un seminario sulla mindfulness. La sua speranza? Quella di trovare un po' di serenità imparando a gestire l'ansia che lo divora, magari riuscendo a ritagliarsi un po' di tempo per se stesso.

I risultati ottenuti hanno però un risvolto inaspettato. Quando Björn decide di usare le tecniche apprese con il suo cliente, il boss mafioso Dragan Sergowicz (Sascha Geršak), finisce per ritrovarsi con la polizia e un'intera banda criminale alle calcagna. Nonostante la situazione difficile, Björn riesce a mantenere il sangue freddo e a trasformare completamente la sua vita, con l'aiuto del dottor Joschka Breitner (Peter Jordan) che lo guida in questa drastica svolta. E se ora deve togliere di mezzo alcune persone per risolvere i suoi problemi, sa che questa è la conseguenza naturale della sua nuova vita più consapevole.

Dal libro al piccolo schermo

"Inspira, Espira, Uccidi" è basato sull'omonima serie bestseller dell'autore e avvocato tedesco di successo Karsten Dusse. Il primo romanzo, uscito nel 2019, è stato tradotto in 26 lingue tra cui l'italiano. La sola edizione tedesca ha venduto più di un milione e mezzo di copie. A oggi la saga conta cinque romanzi.

Qual è il segreto di questa popolarità? Le nostre vite sono sempre più frenetiche. La complessità delle nostre giornate non è stata facilitata dalla tecnologia, come credevamo una ventina di anni fa, pervasi dall'ottimismo di fine millennio. Privato e pubblico sono diventati più o meno la stessa cosa, specialmente con l'avvento dei social. Per non parlare dell'ambito lavorativo, che spesso e volentieri sconfina a discapito della nostra salute mentale.

Col suo racconto paradossale e sopra le righe, "Inspira, Espira, Uccidi" esorta lo spettatore a ribellarsi dalla dittatura del tempo rubato. Cosa succederebbe se ci lasciassimo andare, se invece di provare a fare sempre la cosa giusta, provassimo a mettere noi stessi per primi? Un po' di sano egoismo insomma, anche se nel caso di Björn tanto sano non è.

Un po' Jack Torrance di "Shining", il personaggio immortalato da Jack Nicholson nel film di Stanley Kubrick, un po' l'assassino dalle buone intenzioni Dexter Morgan dell'omonima serie e con un'aggiunta di Mickey Haller, al centro de "L'avvocato di difesa". Se uno di questi tre protagonisti vi intriga e siete appassionati dell'umorismo affilato tedesco, "Inspira, Espira, Uccidi" fa proprio al caso vostro.