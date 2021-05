“Intergalactic”, questa volta la fantascienza è tutta al femminile

Un gruppo di fuggitive è al centro della serie inedita in arrivo su Now "Intergalactic" Credit: © Sky Francesco Chignola







Nell'anno 2143 è ancora più facile essere condannati ingiustamente. È quello che succede ad Ash Harper, un’integerrima agente di polizia “incastrata” per un crimine che non ha commesso. Accusata di tradimento, viene mandata in esilio in una remota colonia. Ma il viaggio dell’astronave diretta verso questa prigione spaziale viene presto interrotto da un ammutinamento: Ash si ritrova così in fuga al fianco di una criminale, Tula Quik, e della sua banda. Destinazione: un mondo libero chiamato Arcadia.

“Intergalactic” è l’ennesima serie che ci porta nello spazio profondo e in un futuro tutt’altro che rassicurante (scopriamo presto che il nostro pianeta è stato rovinato riscaldamento globale ed è governato da forze poco democratiche...), ma stavolta la narrazione è tutta al femminile, così come la sensibilità dell’autrice Julie Gearey. La serie inglese, una produzione Sky Original, è composta da otto episodi settimanali, disponibili a partire dal 31 maggio. E noi non ce ne perderemo uno.