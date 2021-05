“Intergalactic”: trama, cast e trailer

Dal 31 maggio su Sky Atlantic e Now, un'adrenalinica avventura ambientata ai confini dell’universo "Intergalactic" è la nuova serie Sky Original disponibile dal 31 maggio. Credit: © Sky Valentina Barzaghi







Si puo' vedere su

Debutta il 31 maggio su Sky Atlantic alle ore 21.15 - dove andrà in onda alla stessa ora tutti i lunedì - e Now “Intergalactic”, la nuova serie Sky Original tutta al femminile che mischia azione, suspense e fantascienza.

Scritta da Julie Gearey (“Diario di una squillo perbene”), che ne è anche showrunner, è ambientata in un futuro all’apparenza molto lontano.

La trama

Ash Harper (Savannah Steyn) è una scrupolosa e integerrima poliziotta che fa parte della flotta spaziale. Le sue aspirazioni di crescita professionale, però, vengono stroncate dopo che è ingiustamente accusata di alto tradimento. Ash viene spedita in una colonia di detenzione lontana nella galassia ma, durante il viaggio che la sta portando nel luogo designato, qualcosa va storto: le altre prigioniere della nave spaziale insorgono, uccidono l’equipaggio e prendono possesso del mezzo. Mentre sul suo Pianeta si prova a far chiarezza sulla sua colpevolezza, Ash deve fare i conti con le criminali sue compagne di viaggio e la loro missione, che porterà la ragazza a rivalutare tutte le certezze che aveva.

Il trailer

Gli otto episodi di “Intergalactic” mettono in scena un’avventura che non deluderà i fan del genere e i più giovani. Con le sue protagoniste ben caratterizzate, alcune delle quali dotate di superpoteri, la serie intrattiene in un mix continuo di suspense e adrenalina. La recitazione a volte risulta un filo troppo teatrale e al limite col cliché - le “ragazze cattive” che devono dire o atteggiarsi da demoni per sembrare cattive - così come la regia, che porta con sé echi di produzioni televisive di genere del passato. Nonostante ciò, la storia corre via liscia e tiene attaccati allo schermo, soprattutto nella progressiva parabola narrativa della sua protagonista.

Il cast

Nel cast ci sono l’esordiente Savannah Steyn nei panni di Ash Harper e Sharon Duncan- Brewster in quelli della criminale Tula Quik. Insieme a loro: Eleanor Tomlinson, Thomas Turgoose, Natasha O'Keeffe, Oliver Coopersmith, Imogen Daines, Diany Samba-Bandza, Parminder Nagra e Craig Parkinson.