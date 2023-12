“Interrupted”, la nuova serie turca tra amore e misteri

Su Mediaset Infinity, un dramma romantico con Dilan Çiçek Deniz e Burak Deniz che abbiamo già visto nella serie "Le fate ignoranti" "Interrupted" Redazione Sorrisi







Si prepara ad approdare su Mediaset Infinity una nuova sere tv turca. È "Interrupted - L'amore incompiuto", dramma romantico in otto puntate, disponibile in esclusiva gratuita a partire dal 15 dicembre.

Protagonisti sono Burak Deniz - già noto al pubblico italiano per il ruolo di Asaf nella serie "Le fate ignoranti" di Ferzan Özpetek - e Dilan Çiçek Deniz.

La trama

Il giornalista Ozan sta per sposare la sua collega Elif, ma un terribile incidente rovinerà la loro felicità. Mentre investiga su un oscuro caso, intenzionato a scoprire la verità, Ozan viene coinvolto in un incidente stradale che gli costerà la vita. Ma avrà una seconda possibilità: tornare sulla Terra per capire cosa si nasconda dietro alla sua misteriosa morte.



Per farlo, si ritroverà nel corpo di Kadir, dovendo affrontare non solo la difficoltà di non poter rivelare la sua vera identità alla donna che ama, ma anche il difficile passato di Kadir, un uomo con una vita completamente diversa da quella che lui si è lasciato alle spalle.