“Inverso – The peripheral”: il teaser trailer della serie tv sci-fi

Dal romanzo bestseller di William Gibson, approda su Prime Video una nuova storia di fantascienza con Chloë Grace Moretz Cecilia Uzzo







Tra le novità dell’autunno c’è anche "Inverso – The peripheral", disponibile dal 21 ottobre su Prime Video. La serie con protagonista Chloë Grace Moretz è una storia drammatica di fantascienza è tratta dal romanzo "The Peripheral" (in italiano "Inverso" nella collana Omnibus, Mondadori, 2014) di William Gibson.

Prodotta da Amazon Studios e Warner Bros Television in collaborazione con Kilter Films, la serie "Inverso – The peripheral" è opera di un gruppo di showrunner di produttori esecutivi di grande valore, come Jonathan Nolan e Lisa Joy (autori della serie "Westworld"), Athena Wickham ("Westworld") e Steven Hoban ("In the tall grass"), insieme al creatore e showrunner Scott B. Smith ("A Simple Plan"), al regista Vincenzo Natali ("In the Tall Grass") e Greg Plageman ("Person of Interest"). Composta da otto episodi, farà il suo debutto sulla piattaforma streaming Prime Video venerdì 21 ottobre, mentre gli episodi successivi verranno pubblicati ogni venerdì fino al 9 dicembre 2022.

Il teaser trailer

La trama

"Inverso – The peripheral" racconta la storia di Flynne Fisher (Moretz), una donna che cerca di tenere insieme i pezzi della sua famiglia disastrata in un angolo dimenticato dell'America futura. Flynne è intelligente, ambiziosa e predestinata. Non ha futuro, finché il futuro non bussa alla sua porta.

Il cast

Chloë Grace Moretz ("Kick-Ass"), Jack Reynor ("Midsommar"), Gary Carr ("The Deuce"), Eli Goree ("One Night in Miami"), Louis Herthum ("Westworld"), JJ Feild, T’Nia Miller, Charlotte Riley, Alexandra Billings, Adelind Horan, Alex Hernandez, Katie Leung, Julian Moore-Cook, Melinda Page Hamilton, Chris Coy e Austin Rising.