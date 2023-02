“Inverso – The peripheral”, un futuro in realtà virtuale. Da vedere su Prime Video

Per divertirsi non c’è che da lasciarsi prendere dalla storia, abbandonando ogni eccesso di razionalità Chloë Grace Moretz in “Inverso - The Peripheral” Credit: © Prime Video Danilo Gallo







North Carolina, Stati Uniti, 2032. Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz) vive in un paesino con il fratello Burton e la madre malata. Il mondo non è molto diverso da quello che conosciamo ma nemmeno proprio uguale: c’è stata una guerra civile che ha lacerato gli States, combattuta con tecnologie un po’ più moderne. Flynne lavora in un negozio di stampanti 3D ma ogni tanto aiuta il fratello a testare nuovi giochi di realtà virtuale. Ed è proprio durante uno di questi test che la giovane “entra” in un mondo che solo in apparenza è un videogioco, trovandosi proiettata in una strana Londra del futuro.

Inizia così “Inverso - The peripheral”, serie di Prime Video in otto episodi, tratta dal libro di William Gibson, uno dei padri della fantascienza cyberpunk. La logica della trama è a tratti un po’ oscura, somiglia ai film di Christopher Nolan, con continui avanti e indietro dal mondo presente al futuro, mentre l’ambientazione e le atmosfere del racconto sono affascinanti. Per divertirsi non c’è che da lasciarsi prendere dalla storia, abbandonando ogni eccesso di razionalità.