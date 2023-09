“Io so chi sei”: una storia di intrighi, amore e nuove possibilità

Una nuova serie poliziesca spagnola in esclusiva, gratis, su Mediaset Infinity Francesc Garrido in "Io so chi sei" Maria Lucia Tangorra







Tra i molti prodotti che arrivavano dalla Spagna, c'è anche “Io so chi sei” (titolo originale “Sé quién eres”), la nuova serie poliziesca sarà disponibile in esclusiva gratis su Mediaset Infinity dal 25 settembre con i primi otto episodi (tutti della durata di 70 minuti), mentre per i successivi otto bisognerà attendere il 16 ottobre.

Di cosa parla "Io so chi sei"

Un uomo vaga lungo una strada solitaria. Sembra essere stato coinvolto in un incidente stradale, ma non sa chi sia o come sia arrivato lì. È Juan Elias, avvocato penalista di successo e docente

universitario, padre di due figli, sposato con Alicia, celebre giudice con la quale ha un rapporto di completa sincerità e fiducia, ma non ricorda assolutamente nulla. I medici rimandano Juan a casa con la speranza che un ambiente familiare possa aiutarlo a fargli tornare la memoria e a ricostruire i legami affettivi che aveva. Non sarà un compito facile per lui, ma nemmeno l’unica sfida che dovrà affrontare. Quando il giorno dopo la polizia ritrova la sua auto, scopre al suo interno il cellulare della nipote ventiduenne, scomparsa la sera stessa dell'incidente. Tutte le evidenze portano ad un coinvolgimento di Juan, che dovrà trovare un modo per dimostrare di essere innocente anche se nemmeno lui è sicuro di esserlo.

Il cast

Francesc Garrido è Juan Elías

Blanca Portillo è Alicia Castro

Aida Folch è Eva Durán (l’abbiamo vista in “Madri - Una vita d’amore)

Carles Francino è David Vila

Le trame dei primi 8 episodi

Ep. 1 - L'incidente

Un uomo ferito e disorientato arriva ad una stazione di servizio con un vuoto di memoria. In ospedale la

moglie lo informa che è un avvocato e che la nipote è scomparsa.



Ep. 2 - Il segreto di famiglia

Elias deciso a scoprire il suo passato viene a conoscenza di un suo altro figlio malato, nascosto a tutti proprio

da lui e da sua moglie. Marta Hess diventa il nuovo procuratore del caso Ana Saura, mentre Eva Durán, dopo

aver abbandonato questo caso per il suo coinvolgimento amoroso passato, decide di tornare all'attacco più

decisa che mai per far incarcerare Elías.



Ep. 3 - Nuove piste

Eva vuole dimostrare che l'amnesia fa parte del piano di Elías e ripercorre i luoghi in cui è stata con l'uomo

quand'erano amanti.



Ep. 4 - Il padre di Alicia

Subito dopo l'incidente, Elías trova nella sua macchina una pistola e una cartellina con i documenti di Ana.

Fra questi c'è un biglietto su cui c'è scritto che Ana ha fatto visita in carcere a Héctor Castro, il padre di

Alicia, condannato a vent'anni per aver ucciso sua moglie.



Ep. 5 - Ana non è morta

Elías porta suo figlio Pol a trovare il nonno quando quest'ultimo rivela delle informazioni importanti su Ana.

Ana voleva partire insieme a qualcuno prendendo un volo Aereo per una destinazione sconosciuta,

chiedendo in prestito 100.000€ a Héctor Castro.

Ep. 6 - L'amnesia è il tuo alibi

Alicia ed Elías decidono di indagare da soli per scoprire da dove arrivano la pistola rinvenuta nell'auto

dell'uomo e un dossier su Heredia. Eva sospetta che la talpa possa essere David e lo estromette dal caso.



Ep. 7 - La moglie di Ezequiel

Dopo aver dimostrato di soffrire davvero di amnesia, Elías passa l'intera giornata con Eva, perchè lo aiuti a

ricordare.



Ep. 8 - In carcere

Ana e Charri hanno spedito in Thailandia i soldi prestati da Hector. Juan Elías viene incarcerato nella stessa

prigione di Hector e qui viene a sapere da un altro carcerato che Heredia aveva pagato un ragazzo di nome

Peyo per fare un lavoro per lui.