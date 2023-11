“Irma Vep”, un mix tra realtà e finzione davvero avvincente. Da vedere su Now

La serie, diretta da Olivier Assayas, è il remake dell’omonimo film del 1996, firmato dallo stesso regista Alicia Vikander è Irma Vep nella serie scritta e diretta da Olivier Assayas, su Sky dal 3 agosto. Antonella Silvestri







Nonostante l’assenza di colpi di scena e la mancanza di richiami all’episodio successivo, che la fa assomigliare a un lungo film, “Irma Vep - La vita imita l’arte”, serie disponibile su Now, ha il merito di mescolare realtà e finzione in modo davvero avvincente. La serie, diretta da Olivier Assayas, è il remake dell’omonimo film del 1996, firmato dallo stesso regista.

Mira (Alicia Vikander) è un’attrice famosa per le sue apparizioni nei film di supereroi. All’apice della sua carriera commerciale, però, avverte l’irrefrenabile desiderio di cambiare rotta optando per un progetto d’autore. Così, decide di trascorrere due mesi a Parigi per lavorare all’ultimo film di René Vidal (Vincent Macaigne) che sta realizzando il remake di un classico del cinema muto degli Anni 10, “I vampiri”, di cui Mira dovrà interpretare il ruolo della protagonista, Irma Vep, un’iconica criminale vestita da gatta. Le distinzioni tra l’attrice e il suo personaggio cominceranno gradualmente a sfumare e a mescolarsi, cambiando la sua vita.