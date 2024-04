“Iwaju”, le avventure di Tola e Kole nella città del futuro

Su Disney+ una miniserie animata sull’amicizia tra due ragazzi in una Nigeria fantastica “Iwájú: City of tomorrow” Credit: © Disney+ Barbara Mosconi







Nella città di Lagos, in Nigeria, trasformata in una fantomatica e fantastica metropoli del futuro, due giovani amici, la ricca e intraprendente Tola e il suo migliore amico Kole, ingegnoso esperto di tecnologia, si avventurano alla scoperta di un mondo affascinante ma pieno di pericoli. Servono coraggio e immaginazione per combattere le ingiustizie.

“Iwájú: City of tomorrow” è la prima serie animata co-prodotta da Disney e Kugali (società di talenti africani). Diretta da Olufikayo Ziki Adeola, è disponibile dal 10 aprile su Disney+. Il titolo è una parola che in lingua Yoruba (dell’Africa occidentale) sta più o meno per “futuro” (infatti il sottotitolo della serie si traduce “La città del domani”). Le musiche sono del famoso compositore nigeriano Ré Olunuga.