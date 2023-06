“Jack Ryan”: l’ultimo epico scontro di una spia fuori dal comune

Su Prime Video il gran finale della serie con l’agente nato dalla penna di Tom Clancy "Jack Ryan" Danilo Gallo







Si puo' vedere su

«Ci sono solo serpenti là fuori». Se Jack Ryan non fosse l’agente della Cia già portato al cinema, tra gli altri, da Alec Baldwin ed Harrison Ford, e ora in tv da John Krasinski, darebbe ascolto a quel consiglio e rimarrebbe nel suo ufficio di vice direttore ad interim.

Ma nei sei episodi (due ogni venerdì a partire dal 30 giugno) della quarta e ultima stagione della serie, Ryan dovrà affrontare nemici interni, la corruzione che dilaga nella Cia, e soprattutto esterni: l’unione contro gli Stati Uniti di un cartello della droga e di un’organizzazione terroristica. Come dice lo stesso Ryan: «Risorse economiche illimitate unite a un odio inesauribile». Per il personaggio, nato dalla penna di Tom Clancy, super specialista del genere, è un po’ un ritorno “a casa”: l’analista secchione prestato all’azione è la caratteristica che negli anni ne ha determinato il successo. E che non deluderà nemmeno questa volta.