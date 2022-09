“Jack Ryan”, la terza stagione è in arrivo a dicembre

Dopo un attesa di tre anni, la serie con arriva su Prime Video il 21 dicembre John Krasinski è Jack Ryan nella serie di Prime Video Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

L'annuncio era atteso da tempo, ma finalmente "Jack Ryan" sta per tornare. È stata infatti svelata la data di uscita della terza stagione della serie sul personaggio creato da Tom Clancy e interpretato da John Krasinski. Composta come sempre da otto episodi, debutterà mercoledì 21 dicembre, naturalmente in esclusiva su Prime Video.

L’attesa dura da tre anni: la seconda stagione era infatti datata novembre 2019, poi i fan si sono dovuti accontentare di (eventuali) rewatch con la speranza di rivedere il ritorno dell’analista della CIA più famoso al mondo.

È stata la stessa piattaforma streaming di Amazon a svelare la data di uscita della serie, insieme alla prima immagine promozionale, ovviamente incentrata sul famoso personaggio nato dalla penna di Tom Clancy nel 1986 nel libro "La grande fuga dell’Ottobre Rosso".

Nel corso degli anni e dei vari adattamenti cinematografici, Jack Ryan è stato interpretato da Alec Baldwin (in "Caccia a ottobre rosso" del 1990 con Sean Connery nei panni del Capitano Marko Ramius), da Harrison Ford (in "Giochi di Potere" nel 1992 e in "Sotto il segno del pericolo" nel 1994), da Ben Affleck (in "Al vertice della tensione" nel 2002) e da Chris Pine (nel reboot della saga "Jack Ryan – L’iniziazione" di Kenneth Branagh nel 2014).

Il cast della terza stagione di "Jack Ryan"

Dal 2018, invece, l’analista Jack Ryan della serie di Prime Video è interpretato da John Krasinski. Con lui torneranno anche Wendell Pierce nei panni di James Greer e Michael Kelly nel ruolo di Mike November, mentre nel cast entrano due nuove attrici, Nina Hoss nel ruolo di Alena Kovac e Betty Gabriel nei panni di Elizabeth Wright.

La trama della terza stagione di "Jack Ryan"

Jack Ryan è in fuga, in una corsa contro il tempo. L’uomo è ingiustamente implicato in una grande cospirazione e all’improvviso si ritrova a essere un fuggitivo messo da parte. Ora, ricercato sia dalla CIA sia da un'organizzazione criminale internazionale che lui stesso ha scoperto, Jack è costretto alla clandestinità, attraversando l'Europa, cercando di sopravvivere e impedire un conflitto globale di massa.