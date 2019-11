“Jack Taylor”, su Giallo la nuova serie poliziesca

Per gli appassionati di serie poliziesche l’appuntamento è per giovedì 21 novembre alle 21.10 sul canale 38 del digitale terrestre con il tormentato investigatore nato dalla penna dello scrittore Ken Bruen

21 Novembre 2019 | 12:29 di Simona De Gregorio

Per gli appassionati di serie poliziesche l’appuntamento è per giovedì 21 novembre alle 21.10 su Giallo (canale 38 del digitale terrestre) con "Jack Taylor", il tormentato investigatore nato dalla penna dello scrittore Ken Bruen.

A interpretarlo è Iain Glen, il Ser Jorah Mormont di "Il trono di spade". Espulso dalla polizia per colpa del suo carattere ribelle, dopo un anno Jack torna nella sua città d’origine, Galway, in Irlanda, per continuare la lotta contro il crimine come investigatore privato.

Suoi compagni e collaboratori sono la poliziotta Kate (Nora-Jane Noone), che lo affianca in segreto rischiando la sua carriera, e il giovane assistente Cody (Killian Scott).

I tre si troveranno quindi ad affrontare indagini scottanti, come scandali sessuali, reati all’interno della Chiesa e del mondo della politica. A rendere ancora più avvincente le loro vicende è l’atmosfera melanconica quanto affascinante dell’Irlanda, dove è ambientata la serie.