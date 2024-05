Jeff Daniels è “Un uomo vero” travolto da un’improvvisa bancarotta

La miniserie tratta dall'omonimo romanzo di Tom Wolfe in streaming su Netflix dal 2 maggio Jeff Daniels in "Un uomo vero" Credit: © Netflix Giorgia Belfiore







Su Netflix, a partire dal 2 maggio, arriva "Un uomo vero": un’improvvisa e pericolosa bancarotta sconvolge la vita e la carriera del magnate immobiliare più potente di Atalanta, il temibile Charlie Croker (Jeff Daniels).

Adattamento dell’omonimo romanzo di Tom Wolfe, la miniserie drammatica a sfondo sociale narra le vicissitudini e le difficoltà del ricco imprenditore che si deve battere per tenere in piedi il proprio impero. Per farlo non esita a tirare fuori gli artigli. Si trova così ad affrontare non solo avversari spietati e pronti a prendere il suo posto, ma anche tensioni politiche-economiche e sventure personali.

Il due volte premio Emmy veste questa volta i panni di un uomo rude, inarrestabile e “vero”, come dice il titolo. Insieme a lui un cast stellare tra cui Diane Lane, nei panni dell’ex moglie di Charlie, e Tom Pelphrey, che interpreta un agente in crisi. A firmare questa nuova serie è lo sceneggiatore e produttore David E. Kelley, ideatore di “Big Little Lies”.