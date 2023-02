Julie Depardieu nei nuovi episodi di “Alexandra”

Eccentrica, allergica alle regole, ironica e, soprattutto, dotata di un grande spirito di osservazione. Alexandra Ehle è un medico legale dell’istituto forense di Bordeaux, in Francia, decisamente fuori dagli schemi. Ed è la protagonista di "Alexandra", la serie tv di Giallo che da martedì 14 febbraio parte con la quarta stagione. A interpretarla è Julie Depardieu, figlia del noto attore Gerard e dell’ex moglie Élisabeth Guignot, anche lei attrice. Nulla può farla desistere dalla sua missione, tanto che è sempre un passo avanti nelle indagini. Anche rispetto a suo fratello, il comandante di Polizia Antoine Doisneau (interpretato da Bernard Yerlès).

Il primo episodio si intitola "Cuore di pietra" e parte col ritrovamento di un corpo in un cantiere abbandonato. Si scopre che appartiene a Isabella Flores, una violinista dell’Opera. Accanto a lei c’è il cadavere di un uomo... Cos’è successo alla ragazza e che rapporto c’è tra lei e l’altra vittima? L’altro caso di cui dovrà occuparsi Alexandra è nel secondo episodio, "Puzzle allo zoo": la storia ruota intorno alla morte di un soldato del reggimento dei paracadustisti, dal passato travagliato. I resti del suo corpo vengono rinvenuti nella gabbia di un ghepardo allo zoo di Pessac, una cittadina vicino a Bordeaux. Cosa è accaduto? Come è finito lì? Solo il fiuto e le incredibili doti della Ehle potranno trovare una soluzione a due casi enigmatici e misteriosi... «Interpretare Alexandra è molto divertente» ha raccontato Julie Depadieu. «È un personaggio che trovo accattivante, interessante, che non fa quasi mai quello che gli viene detto ma segue il suo istinto. Come lei, ho una grande tendenza a dire “sì, sì” e a fare comunque quello che voglio! Però, quando i miei figli fanno la stessa cosa, mi irrita terribilmente (ride)!»