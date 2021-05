“Jupiter’s legacy”, l’eredità dei supereroi

Si puo' vedere su

Non ne avete ancora abbastanza di serie tv sui supereroi raccontati in chiave “adulta”? Ebbene, eccone una nuova. Si intitola “Jupiter’s Legacy” e arriva il 7 maggio su Netflix con gli otto episodi della prima stagione.

La serie è incentrata sui primi sei supereroi della storia, guidati da Sheldon Sampson. Sono apparsi per la prima volta in America negli Anni 30 e da allora sono diventati delle figure leggendarie. Ora però sono invecchiati e per loro è arrivato il tempo di passare il testimone ai figli. ma i tempi sono cambiati e lo scontro generazionale sarà durissimo. “Jupiter’s Legacy” è tratta da un fumetto scritto da Mark Millar (autore di “Kick-Ass” e “Kingsman”) molto amato da critica e fan.