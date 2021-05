“Jupiter’s Legacy”: trama, cast e trailer

In streaming su Netflix dal 7 maggio la serie tratta dai fumetti di Mark Millar e Frank Quitely Ben Daniels e Josh Duhamel in "Jupiter's Legacy" Credit: © Netflix Valentina Barzaghi







Si puo' vedere su

Debutta il 7 maggio, su Netflix, la prima stagione di “Jupiter’s Legacy”, una nuova saga drammatica di supereroi tratta dalla graphic novel di Mark Millar e Frank Quitely, qui in veste di produttori, e creata da Steven S. DeKnight (“Pacific Rim - La rivolta”, “Daredevil” la serie), che ha diretto i primi due degli otto episodi da cui è composta.

La trama

“Jupiter’s Legacy” racconta la storia della prima generazione di supereroi ritratta nel momento in cui, dopo aver difeso il Pianeta per oltre un secolo, capisce di dover passare il testimone ai propri discendenti. Le nuove leve però, mentre cercano di dimostrare il proprio valore, faticano a sostenere le pressioni personali e l’ingombrante eredità di fama ricevuta dai propri genitori.

È una serie di supereroi, ma soprattutto un dramma familiare su più livelli. Epicentro narrativo attorno a cui tutto si muove è il personaggio di Sheldon Sampson - The Utopian, interpretato da Josh Duhamel: pater familias e tra i supereroi più forti di sempre. Sheldon è sposato con Grace - Lady Liberty (Leslie Bibb) da cui ha avuto i figli Brandon - Paragon (Andrew Horton) e Chloe (Elena Kampouris), entrambi segnati dalla figura paterna nella loro crescita come individui e come supereroi.

I problemi che legano Sheldon alla sua famiglia sono giocati su due piani temporali: nel presente come genitore, nel passato degli anni Trenta come figlio. “Jupiter’s Legacy” porta avanti parallelamente le due storie legate alla vita del protagonista mettendo un accento narrativo sul lampante sottotesto relativo alle “colpe dei padri”. Una visione che viene continuamente messa in discussione dalla presenza di un altro personaggio chiave della serie: quello di Walter - Brainwave (Ben Daniels), fratello di Sheldon e co-fondatore con lui della squadra The Union, avvenuta in seguito all’arrivo per entrambi dei poteri.

Il trailer

“Jupiter’s Legacy” è una serie molto fisica - le scene d’azione ci sono, in tutta la loro consueta spettacolarità superhero - ma anche estremamente introspettiva. È come se, al di là degli avversari esterni, i supereroi protagonisti avessero se stessi e i propri legami più stretti come nemici da affrontare e combattere. In tal senso quello di Steven S. DeKnight, si trasforma in un dramma complesso, che rielabora la figura del supereroe in chiave più ancestrale e umana, differenziandola e incupendola rispetto a quanto siamo abituati a vedere in prodotti mainstream di questo tipo.

Il cast

Nel cast, insieme a Josh Duhamel (“Transformers”, “Las Vegas” la serie), Leslie Bibb (“Iron Man”, “Giustizia privata”) e Ben Daniels (“The Crown”, “Locke”), ci sono Andrew Horton (“How to Talk to Girls at Parties”), Elena Kampouris (“Un giorno come tanti”, “Prima di domani”), Mike Wade, Matt Lanter , David Julian Hirsh, Ian Quinlan e molti altri.