“Kaleidoscope” (Caleidoscopio): in quale ordine vedere gli episodi?

Su Netflix il 1°gennaio è uscito "Kaleidoscope" – in italiano "Caleidoscopio" e precedentemente intitolata "Jigsaw" – che racchiude già nel titolo la sua particolarità, cioè una narrazione non lineare che permette agli spettatori di decidere in quale ordine vedere gli otto episodi che la compongono. Il precedente di riferimento, naturalmente, è il film interattivo "Black Mirror: Bandersnatch" del 2018, anche se nel caso di "Kaleidoscope" ci sono alcune differenze.

La serie "Kaleidoscope"

La nuova miniserie è liberamente ispirata a una storia vera, quella della sparizione di settanta miliardi di dollari in obbligazioni, avvenuta nel centro di Manhattan durante l'uragano Sandy. "Kaleidoscope" racconta per l’appunto il furto di una banda di rapinatori guidata da Giancarlo Esposito (interprete di Gus Fring nelle serie “Breaking Bad” e “Better Call Saul”) all’interno del caveau, apparentemente impenetrabile, costruito da Roger Salas (Rufus Sewell).

La trama di "Kaleidoscope"

La storia si svolge nell'arco di 25 anni, seguendo una banda di ladri provetti nel loro tentativo di aprire un caveau apparentemente inviolabile per ottenere il più grande bottino della storia. Sotto l'occhio vigile della più potente squadra di sicurezza aziendale del mondo e delle forze dell'ordine, ogni episodio rivela una tessera di un elaborato puzzle di corruzione, avidità, vendetta, complotti, alleanze e tradimenti. In che modo la banda di ladri ha architettato il piano? Chi la farà franca? Di chi ci si può fidare?

Gli episodi

La particolarità di "Kaleidoscope" consiste proprio nell’ordine degli episodi, che non hanno né numero, né titolo, ma sono associati a un colore: "Giallo" (cinque settimane prima della rapina), "Verde" (sette anni prima), "Viola" (24 anni prima del colpo), "Blu" (cinque giorni prima), "Arancione" (tre settimane prima), "Rosso" (la mattina dopo il furto), "Rosa" (sei mesi prima) e "Bianco" (l’episodio della rapina). In base all’ordine scelto, lo spettatore assiste all’intera storia: il furto vero e proprio, cosa è successo dopo il colpo o, cosa è successo vent’anni prima, in modo da scoprire la genesi della rapina e il rapporto dei vari personaggi. Netflix propone a ogni utente un ordine casuale di visione perché la serie è stata pensata per offrire un esperienza diversa per tutti e perché gli stessi sono stati pensati in modo da rendere la storia sempre coerente e fruibile in qualsiasi ordine la si guardi. Ma è indubbio che ci siano diverse combinazioni che rendono l'esperienza più o meno soddisfacente e per questo motivo vi proponiamo alcuni ordini di visione.

L’ordine cronologico

È un ordine classico, quello cronologico, che racconta la storia del furto dal “giorno zero”, avvenuto ventiquattro anni prima, riportandone i vari momenti fino al furto e ai momenti successivi.

"Viola" (24 anni prima della rapina)

"Verde" (7 anni prima)

"Giallo" (5 settimane prima)

"Arancione" (3 settimane prima)

"Blu" (5 giorni prima)

"Bianco" (il giorno del colpo)

"Rosso" (il mattino dopo)

"Rosa" (sei mesi dopo)

Come se fosse un film di Tarantino

Ispirandosi ai film di Quentin Tarantino, questo ordine mescola episodi del presente con il passato, in modo da cercare di spiegare le conseguenze del colpo in tutto ciò che è avvenuto prima.

"Blu"

"Verde"

"Giallo"

"Arancione"

"Viola"

"Rosa"

"Bianco"

"Rosso"

Il (possibile) miglior ordine

Secondo alcuni, l’ordine migliore per guardare gli episodi di "Kaleidoscope" è quello – simile alle prime stagioni de “La Casa di Carta” – che mescola passato prossimo, remoto, presente e futuro, come una pellicola gialla.