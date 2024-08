“Kaos”, una ruga sul viso di Zeus è un disastro per l’umanità

Si ispira alla mitologia greca una nuova dissacrante serie di Netflix con il mitico Jeff Goldblum Paolo Di Lorenzo







La mitologia greca in chiave contemporanea è al centro di “Kaos”, la nuova dissacrante serie targata Netflix in arrivo il 29 agosto. L’Olimpo è in subbuglio e il suo re è in preda alla paranoia. Zeus ha il volto di Jeff Goldblum, celebre per capolavori del cinema fantastico come “La mosca” e “Jurassic Park”. Quando scova una ruga sulla sua fronte, Zeus si lascia andare a una crisi di mezza età dalle conseguenze disastrose per il genere umano che è sempre più insofferente nei confronti dei capricci divini.

Nel frattempo Prometeo (interpretato da Stephen Dillane, lo Stannis Baratheon di “Il Trono di Spade”) è prigioniero di Zeus e sta orchestrando un piano per sconfiggerlo, ma ha bisogno dell’aiuto di alcuni mortali. Riddi, Orfeo Ceneo e Arianna finiscono per essere trascinati in una partita di proporzioni cosmiche: in gioco c’è il futuro dell’umanità.

Nel cast anche Janet McTeer nei panni di Era, la moglie di Zeus e David Thewlis, l’indimenticabile professor Lupin dei film di “Harry Potter”, qui nelle vesti di Ade, il re degli Inferi.

Girata anche in Italia, nello specifico alla Reggia di Caserta, “Kaos” porta la firma di Charlie Covell, che in passato ha creato un’altra acclamata serie, la commedia inglese a tinte cupe “The end of the f***ing world”, arrivata in Italia grazie a Netflix nel 2018 e durata due stagioni.