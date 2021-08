“Kevin can f**k himself”: aiuto, il mio matrimonio è una brutta sitcom

Su Prime Video una serie che prende in giro gli stereotipi di genere della tv americana "Kevin can f**k himself" Credit: © Prime Video Redazione Sorrisi







Avete presente le mogli di certe sitcom americane? Devono essere pronte a tutto per sopportare i capricci dei mariti. Perché a un uomo si perdona tutto, soprattutto in tv, mentre la donna deve saper ingoiare il rospo. Allison è una di loro... Fino a quando non se ne rende conto. E allora cambia tutto. "Kevin can f**k himself" (significa "Kevin può andare a quel paese": gli asterischi celano una "parolaccia") è un'innovativa e provocatoria serie che si scaglia contro gli stereotipi della tv americana, mescolando stili di ripresa e generi, passando dalla comicità al dramma. Vi stupirà.