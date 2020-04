“Killing Eve”: la terza stagione arriva su TimVision

La pluripremiata serie creata da Phoebe Waller-Bridge è disponibile in streaming in contemporanea con la messa in onda USA

28 Aprile 2020 | 14:49 di Giulia Ausani

La terza stagione di "Killing Eve" è disponibile in Italia su TimVision in contemporanea con gli USA. Gli episodi vengono distribuiti a cadenza settimanale: ogni lunedì dopo la messa in onda americana. Basata sui romanzi di Luke Jenning, la serie segue le vicende dell'agente dei servizi segreti Eve (Sandra Oh) e della killer su commissione Villanelle (Jodie Comer).

Non un semplice thriller di spionaggio: la serie, creata da Phoebe Waller-Bridge, riscrive il genere di riferimento mescolando momenti drammatici ad altri grottescamente più leggeri, giocando tutto sull’ossessione che le due protagoniste provano l’una nei confronti dell’altra.

Nella terza stagione, Eve e Villanelle ormai hanno deciso di andare avanti con la propria vita ignorandosi l'un l'altra. La cosa sembra funzionare, finché la scioccante morte di qualcuno che conoscono entrambe non le mette di nuovo sulla stessa strada.

Showrunner dei nuovi episodi è Suzanne Heathcote. Nel cast ritroviamo, oltre alle due protagoniste, anche Fiona Shaw. Tra le new entry ci sono Harriet Walter e Danny Sapani.