“Killing Eve”: Villanelle, questa volta non riuscirai a sfuggirmi

Siamo arrivati all’ora della resa dei conti. Dal 28 febbraio su TimVision arriva la quarta e ultima stagione di “Killing Eve”, serie inglese che ha lanciato la carriera di Jodie Comer che, con il ruolo della spietata killer Villanelle, ha vinto anche un Emmy.

Dopo il finale della terza stagione, in cui abbiamo visto Villanelle e l’ex agente Eve Polastri (Sandra Oh) “sfidarsi” per l’ennesima volta sul Tower Bridge di Londra, negli otto episodi conclusivi (proposti a cadenza settimanale) non ci sarà più tempo da perdere: Eve è assetata di vendetta. Anche se, nel frattempo, l’imprendibile assassina a cui ha dato la caccia sta cercando di rifarsi una vita.

Ideata da Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag”), “Killing Eve” è una delle serie più imperdibili degli ultimi anni. E il finale non deluderà.