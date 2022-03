“Kitz”, un teen drama tra le nevi. Da vedere su Netflix

Naturalmente non vi anticipiamo nulla ma la scena finale vale, da sola, tutte le sei puntate Tiziana Lupi







Si puo' vedere su

A ognuno di noi è capitato da ragazzi di andare in vacanza al mare o in montagna e fare amicizia con i giovani del posto. Accade anche ai protagonisti di “Kitz”, serie in sei episodi su Netflix. Ma in questo caso il lieto fine non c’è. Anzi...

Il titolo richiama Kitzbühel, celebre località sciistica austriaca. Lisi (Sofie Eifertinger) ha 19 anni, è nata e vive in quel paesino e ha un unico scopo: vendicarsi di Vanessa, ricca e viziata modella tedesca che ritiene responsabile della morte di suo fratello, ucciso in un incidente d’auto mentre stava andando a un appuntamento con lei. La vendetta è un piatto che va consumato freddo e Lisi intende avvicinarsi al mondo di Vanessa, fatto di lusso sfrenato, feste, alcol e droga, e “colpirla” dall’interno. È così determinata da non avere mai nemmeno il dubbio che le cose possano non essere andate come lei crede. Naturalmente non vi anticipiamo nulla ma la scena finale vale, da sola, tutte le sei puntate.