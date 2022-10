“Kleo”, una divertente serie tedesca. Da vedere su Netflix

Un thriller che ogni tanto sfuma in commedia romantica Giusy Cascio







Ogni tanto la Germania sforna delle serie molto divertenti. È il caso di “Kleo”, otto episodi su Netflix. La storia inizia nel 1987, quando la migliore spia della Repubblica democratica tedesca, Kleo (la bravissima Jella Haase, che per questo ruolo è finita sulla cover di “Vogue” Germania), dopo aver ucciso un imprenditore in un bar di Berlino viene arrestata dalla Stasi, ovvero i servizi segreti della Germania Est, per cui lavora.

Mentre Kleo finisce in carcere, indaga su di lei Sven (Dimitrij Schaad), ambizioso poliziotto dell’Ovest. Caduto il Muro, Kleo esce di prigione e cerca vendetta, ma dovrà fare molta strada e spingersi fino al deserto cileno di Acatama per trovare i criminali che vuole eliminare... Tra la ex spia e il detective nasce un bizzarro legame, tanto che a tratti il thriller sfuma in commedia romantica. Menzione speciale al personaggio di Thilo (Julius Feldmeier, già visto in “Babylon Berlin”), un fan della techno che crede agli alieni. A proposito di musica, la colonna sonora è strepitosa. E il finale è aperto: speriamo si faccia la seconda stagione.