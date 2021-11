La 17a stagione di “Grey’s Anatomy” arriva in chiaro

Per i fan dei medical drama l’appuntamento è lunedì 1° novembre su La7, che trasmette in chiaro la 17a stagione di "Grey’s Anatomy". Ritroveremo quindi i medici del Grey Sloan Memorial in prima linea per affrontare l’emergenza Covid.

Meredith (Ellen Pompeo), dopo snervanti turni in terapia intensiva, sviene nel parcheggio e viene ricoverata d’urgenza. Ed ecco la grande sorpresa delle nuove puntate: la dottoressa, in condizioni gravi, sogna di incontrare su una spiaggia Derek, il suo defunto marito, interpretato dall’indimenticabile Patrick Dempsey, che aveva lasciato la serie nel 2015.

«Quando Ellen mi ha proposto questo cameo sono stato felice di accettare. Rivedere i vecchi colleghi è stato divertente. E in questo momento difficile, a causa della pandemia, c’era bisogno di caricare di romanticismo la storia» ha detto l’attore. Intanto, buone notizie anche per chi avesse già visto la 17a stagione in streaming. Da mercoledì 27 ottobre su Disney+ sono infatti disponibili gli episodi della 18a.