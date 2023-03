La 23ª stagione de “L’ispettore Barnaby” torna su Giallo

Da martedì 14 marzo i tre episodi ancora inediti della ventitreesima stagione della serie Enrico Casarini







Questa volta "L’ispettore Barnaby" torna sul serio. Da martedì 14 marzo, infatti, Giallo trasmetterà i tre episodi ancora inediti della ventitreesima stagione della serie. Stagione di cui avevamo appunto già avuto un assaggio col “capitolo” d’apertura "La somma delle loro paure", trasmesso lo scorso 18 dicembre, quando Giallo così festeggiò i 25 anni d’indagini sui delitti nell’immaginaria contea inglese di Midsomer. Un luogo molto pericoloso, a giudicare dai crimini efferati che vi si commettono… «Ma no, è un posto bellissimo! Diciamo che ci abitano persone eccentriche e dal carattere impetuoso: talvolta si lasciano prendere la mano dai loro sentimenti» ci spiega Neil Dudgeon. L’attore è il protagonista della serie dalla quattordicesima stagione, quando il suo John Barnaby sostituì nella polizia di contea il cugino e parigrado Tom Barnaby (interpretato dall’attore Tom Nettles).

Affiancato come sempre dal sergente Jamie Winter (Nick Hendrix), dal medico legale dottoressa Fleur Perkins (Annette Badland), nonché, in famiglia, dalla moglie Sarah (Fiona Dolman) e dal cane Paddy, nei tre nuovi episodi l’ispettore dovrà risolvere casi d’omicidio “nati” e ambientati in situazioni molto particolari: un quartiere residenziale per poliziotti in pensione dove la vicenda di un’antica rapina mai chiarita si colora di rosso sangue; un mulino che attira troppi appassionati di pane e pasticceria biologici; un villaggio diviso tra un tradizionale torneo di domino e un discusso spettacolo di beneficenza con drag queen. Con quali mezzi Barnaby arriverà alla verità? Gliene basterà uno, e sarà come al solito il cervello. «Sono molto felice che la forza dell’ispettore stia tutta lì» dice fiero Dudgeon. «Perché solo un poliziotto molto speciale è capace di ricostruire tutto quel che è successo in un delitto usando esclusivamente la sua testa».