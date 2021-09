“La casa di carta 5”: la banda in rosso cerca la sua salvezza

Su Netflix torna la popolarissima serie spagnola con i primi episodi della quinta (e ultima) parte Hovik Keuchkerian, Úrsula Corbero, Rodrigo De La Serna, Itziar Ituno, Miguel Herràn, Jaime Lorente Credit: © Netflix Matteo Valsecchi







Finalmente l'attesa è terminata: il 3 settembre su Netflix arriva “La casa di carta”, parte cinque, volume uno. Già, perché questo, che è l’ultimo capitolo della serie spagnola che racconta le gesta della banda di rapinatori guidati dal Professore (Álvaro Morte), è diviso in due: il secondo arriverà il 3 dicembre. Ma facciamo il punto della situazione. La banda in rosso è da 100 ore chiusa all’interno della Banca di Spagna per rubare l’oro lì custodito.

Tra un colpo di scena e un altro, Lisbona (Itziar Ituño) dopo essere scampata all’arresto è entrata nella banca con un’operazione spettacolare. Situazione, invece, più complicata per il Professore, il cui rifugio è stato scoperto dalla detective Alicia Sierra (Najwa Nimri). E mentre ancora si piange per la morte di Nairobi, si deve trovare una via di fuga. Intanto vedremo tre personaggi nuovi: Rafael (Patrick Criado), il figlio di Berlino; René (Miguel Ángel Silvestre), il fidanzato di Tokyo (Úrsula Corberó); Sagasta (José Manuel Seda), comandante delle forze speciali.