“La casa di carta”: cosa sappiamo della quarta stagione

22 Novembre 2019 | 11:35 di Giulia Ausani

Fan de “La casa di carta”, gioite: la quarta stagione della serie spagnola di Netflix potrebbe arrivare prima di quanto immaginiate. In una recente intervista, infatti, l’attore argentino Rodrigo De La Serna (che nella serie interpreta Palermo) ha rivelato che i nuovi episodi dovrebbero uscire a gennaio 2020. Da Netflix per il momento tutto tace e non resta che aspettare una conferma - o smentita - ufficiale.

Intanto sappiamo con certezza che le riprese della quarta stagione si sono concluse ad agosto, come hanno annunciato alcuni degli attori via social. Álvaro Morte, che nella serie interpreta il Professore, su Instagram ha celebrato la conclusione delle riprese con un brindisi virtuale alla troupe e agli spettatori.

Anche Esther Acebo, che nella serie è Stoccolma, ha postato una foto su Instagram direttamente dal set in cui la vediamo munita di giubbotto antiproiettile al fianco di Jaime Lorente Lopez, che interpreta Denver. «Grazie a tutta la famiglia per questo viaggio incredibile», recita la didascalia.

Non conosciamo ancora la data ufficiale di uscita della quarta stagione, ma sappiamo che i nuovi episodi saranno «più duri per lo spettatore». Così ha annunciato Jesús Colmenar, produttore esecutivo nonché regista di alcune puntate de “La casa di carta”, durante un incontro con i fan in occasione del Festival internazionale del cinema di Almería. Non si è sbilanciato troppo, ma ha rivelato che nella quarta stagione ci saranno alcune scene sottomarine.

Nel corso dell’incontro, Colmenar ha anche annunciato che Netflix è intenzionata a produrre anche una serie spin-off su uno dei personaggi de “La casa di carta”. Ma non ha potuto rivelare quale: «Quest’informazione ci costerebbe la vita», ha scherzato. Anche per questo, quindi, non ci resta che attendere gli annunci ufficiali di Netflix.