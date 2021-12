“La Casa di carta – Parte 5”, come sarà il finale

I produttori e il cast della serie Netflix promettono che gli ultimi episodi saranno «pieni di emozioni» Cecilia Uzzo







È tempo del gran finale per "La Casa di Carta" che con la seconda parte (Vol.2) della quinta stagione, conclude le avventure della banda di rapinatori più amati di Netflix. In occasione del lancio degli ultimi episodi, in arrivo sulla piattaforma streaming venerdì 3 dicembre, Netflix ha organizzato una conferenza stampa (e un evento globale con i fan) per dare un po’ di anticipazioni sulla serie che si conclude e sul suo futuro, tra cui l'annuncio dello spin-off dedicato a Berlino e il remake coreano. Per queste, tuttavia, bisognerà aspettare (se ne parlerà, rispettivamente, nel 2023 e nel 2022), ma intanto gli autori e i protagonisti de "La Casa di Carta" hanno parlato del gran finale, su cui vertono tutte le aspettative dei fan.

Secondo gli autori e il cast, "La Casa di Carta 5 – Vol.2" sarà soddisfacente per il pubblico, che avrà «Molti più flashback e flashforward, molte parti emotive, si chiuderà un cerchio che permetterà di completare la prospettiva narrativa», ha spiegato l’ideatore Álex Pina. «Mettiamo insieme tutti i pezzi del puzzle, aggiungeremo elementi più emotivi ai personaggi, chiuderemo il cerchio sul ritratto di alcuni di loro, dando le risposte per aiutare a comprendere l'intero universo della serie. Da una prospettiva narrativa questo è stato il capitolo più difficile da scrivere, ma anche il più eccitante».

L’autore spagnolo della serie Netflix ha ammesso di aver avvertito il peso di scrivere un finale soddisfacente per i fan: «Quando abbiamo iniziato a scrivere l'ultima stagione avevamo molte più idee che tempo a disposizione. L'abbiamo scritta in tempo record e non sapevamo come condensare tutto in dieci episodi. È stata una sfida molto complicata. All'inizio non funzionava, non trovavamo la chiave, ma poi ci siamo riusciti. La sensazione era quella di sbagliare qualunque scelta avessimo preso, ma ho visto l'ultimo episodio ieri e ho la sensazione che sia il finale giusto. Tanto per cominciare ci sono alcune delle mie canzoni preferite, poi c'è azione e tante vertigini. Abbiamo cercato di empatizzare con il pubblico, di rispettarlo, ma vedremo come sarà accolto. La responsabilità è grande: non sempre i finali vengono accettati bene».

Il regista e produttore Jesús Colmenar ha confermato il registro degli ultimi episodi, decisamente meno d’azione rispetto a tutti i precedenti: «Abbiamo costruito un finale che fosse più coerente possibile con l'intera storia e con quello che è successo finora. I primi cinque episodi della Parte 5 erano costruiti più sull'azione, mentre questi ultimi cinque sono una vera e propria epopea emotiva che farà sentire gli spettatori ancora più coinvolti. Abbiamo cercato di costruire un climax: sarà emozionante, con molti colpi di scena. Un crescendo fino all'ultimo episodio».

I fan sono abituati a molta azione, in cui i personaggi vengono spesso “shakerati” nel ritmo adrenalinico che è culminato con le morti di due personaggi molto amati. È la stessa co-autrice Esther Martínez Lobato a spiegare la volontà di riportare al centro dell'azione proprio i personaggi e la loro intimità per la conclusione: «La morte di Tokyo è stata una bomba a orologeria e ha dato la svolta definitiva alla serie. È uno spartiacque che conduce verso l'epilogo personaggi che hanno a lungo vissuto con il pubblico. Questi ultimi capitoli rendono omaggio a tutti loro, per ognuno c'è spazio per mostrare un po' di più dei propri sentimenti. Nonostante la serie sia famosa soprattutto per colpi di scena e azione, credo che si basi più di tutto sui personaggi, tanto stravaganti quanto accattivanti. Gli ultimi 5 episodi daranno spazio a ciascuno di loro, alla loro anima e al loro cuore. Penso saranno molto emozionanti».

Lei, Tokyo, cioè Ursula Corberó, ha deciso di evitare il rischio spoiler e non ha visto gli ultimi episodi, cui assisterà da fan, più che da ex protagonista. Secondo l’attrice, «Il successo [dello show, ndr] ha a che fare con il sentimento di famiglia creato dai personaggi. Una sorta di fratellanza che ha attraversato i confini ed è arrivata agli spettatori di tutto il mondo».

Álvaro Morte (Il Professore)

E a proposito di umanità, quella del Professore rientra tra una delle sorprese più grandi per i fan e anche per lo stesso interprete, Álvaro Morte. Anche negli ultimi cinque episodi si troverà a dover riparare agli sbagli commessi in preda all’emotività «Del Professore mi piace la sua umanità – dice Morte – A volte sembra un robot, ma altre riesco a connettermi con la sua umanità e sono questi i momenti in cui lo preferisco. Neppure lui è perfetto. Ha preso decisioni sbagliate ed è andato avanti pensando a come risolvere i danni fatti. Questo per me è l'aspetto più divertente da interpretare».