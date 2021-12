“La casa di carta – Parte 5”: pronti a tutto per sopravvivere

Arriva il capitolo finale della serie. E sembra chiaro che il Professore si giocherà gli assi nella manica per salvare la banda... Hovik Keuchkerian, Úrsula Corbero, Rodrigo De La Serna, Itziar Ituno, Miguel Herràn, Jaime Lorente Credit: © Netflix Simona De Gregorio







Si puo' vedere su

Non leggete se non siete “in pari” con “La casa di carta”: con un finale al cardiopalmo, la prima parte dell’ultima stagione si è conclusa con il sacrificio di Tokyo (Úrsula Corberó). Una perdita che ha segnato profondamente tutti i compagni, ma che ha scatenato soprattutto la rabbia del Professore (Álvaro Morte), pronto a tutto pur di vendicare lei e tutti gli altri che sono morti nell’operazione. «Nelle ultime ore ho perso delle persone molto importanti e non permetterò a nessun altro di morire per questa rapina» annuncia il Professore nel trailer. Nel capitolo finale ritroviamo infatti la banda che, messa alle strette dall’incursione delle forze speciali, rischia di spaccarsi tra chi vorrebbe trovare una via di fuga immediata e chi invece è deciso a portare fuori l’oro dalla Banca di Spagna. Quale sarà il piano del Professore?

Le prime immagini divulgate lo vedono arrivare nella piazza della Banca a bordo di un Maggiolino rosso, per poi essere scortato all’ingresso dall’esercito. Ma non sarà facile per lui liberarsi dell’agguerrita ispettrice Alicia Sierra (Najwa Nimri), determinata a catturare i rapinatori. Quello che sembra certo è che il Professore avrà un asso nella manica da giocare. E potrebbe essere Rafael (Patrick Criado), il figlio di Berlino (Pedro Alonso), che abbiamo conosciuto nella prima parte… «Sarà un finale con una tensione pazzesca» ha garantito Álvaro Morte. Mentre Rodrigo de la Serna, che interpreta Palermo, assicura: «I fan non rimarranno delusi». Siamo pronti!