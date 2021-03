“La coppia quasi perfetta”: vincerà la scienza o il vero amore?

Fra thriller e fantascienza arriva su Netflix una serie pronta a sorprenderci Hannah Ware in "La coppia quasi perfetta" Credit: © Netflix Matteo Valsecchi







Quante volte nella vita ci siamo chiesti: «Ma esiste davvero l’anima gemella?». Una risposta razionale probabilmente non c’è, ma è proprio attorno a questa idea che gira “La coppia quasi perfetta”, il nuovo thriller fantascientifico di Netflix che debutta il 12 marzo. Ispirata al romanzo omonimo di John Marrs, è una serie ambientata in un futuro non troppo lontano dal nostro dove, attraverso un semplice test del Dna, è possibile trovare l’unica persona di cui possiamo innamorarci grazie alla nostra predisposizione genetica.

Al centro della storia troviamo Rebecca (Hannah Ware): è la cofondatrice e amministratrice di un’azienda chiamata “MatchDNA” che si occupa, appunto, di trovare l’anima gemella per i suoi clienti. Ambiziosa, impulsiva e con un’aura quasi da santona, Rebecca finisce per scontrarsi con James (Dimitri Leonidas), suo migliore amico e altro fondatore dell’azienda. E proprio all’apice del successo, la frattura tra i due diventerà insanabile. A rendere tutto ancora più complicato sarà l’indagine su una morte misteriosa legata alla vita di Rebecca (non vi anticipiamo nulla, ovviamente). Si tratta di un suicidio, come inizialmente sembra, oppure di un omicidio? Ma soprattutto, fino a che punto si spingerà Rebecca per mantenere la sua fama?