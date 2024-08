“La Costa del Crimine”: la nuova serie Anni ’80 di Sky

Da venerdì 16 agosto un’intrigante ed esotica gangster story ambientata sulla Costa del Sol con Jack Rowan e Tahirah Amandla Sharif La Costa del Crimine Credit: © Sky Lorenzo Di Palma







Un’atipica e molto anni ’80 gangster story è al centro della nuova serie “La Costa del Crimine”, disponibile da venerdì 16 agosto su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Ambientata in Costa del Sol agli inizi degli anni ‘80, la serie racconta la storia della famiglia Lord, gangster un tempo potenti a Londra, che dopo aver perso il loro potere in città a causa di un violento scontro tra bande, scelgono la Spagna come luogo di riscatto. Convinti di poter ricostruire la loro reputazione, i Lord iniziano a lavorare per raggiungere l’obiettivo non guardando in faccia nessuno, ma tralasciando un particolare di fondamentale importanza: a volte il nemico si nasconde dove meno te lo aspetti, forse proprio in famiglia.

Protagonisti sono Jack Rowan nei panni di Gene, figlio minore della famiglia Lord, e Tahirah Amandla Sharif, nel ruolo di Cindy Carter, la sua fidanzata poco raccomandabile. Nel cast anche Martha Plimpton, Dougray Scott, Lex Shrapnel, Daniel Sharman ed Eliza Butterworth.

Clamorosa la colonna Sonora, disponibile integralmente su Spotify, ricca di titoli che hanno fatto la storia di quegli anni, da "A Town Called Malice", titolo originale della serie, dei The Jam a “Daddy Cool” di Boney M, da “Just Can’t get Enough” dei Depeche Mode a “Back in Black” degli AC/DC.