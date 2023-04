“La diplomatica”: Kate, ambasciatrice suo malgrado

Keri Russel è una diplomatica in carriera nella nuova serie Netflix "The diplomat" Credit: © Netflix Solange Savagnone







Si puo' vedere su

Arriva su Netflix il 20 aprile la serie in otto episodi “La diplomatica”. La protagonista Keri Russell (già vista in “Felicity” e “The Americans”) è anche produttrice esecutiva. L’attrice interpreta Kate Wyler, una diplomatica in carriera che però non si sente a suo agio a vivere sotto i riflettori, fra parate, party esclusivi e articoli sui giornali patinati. Proprio mentre sta per partire per l’Afghanistan, il governo degli Stati Uniti la sceglie invece come ambasciatrice nel Regno Unito, e per di più nel bel mezzo di una crisi internazionale. Un incarico che metterà a dura prova anche il suo matrimonio con Hal Wyler (Rufus Sewell), brillante diplomatico e star della politica internazionale.

Il trailer

La serie è stata ideata da un’esperta dell’argomento, Debora Cahn (ha lavorato in “Homeland” e “The West Wing”), che è anche produttrice esecutiva insieme con Keri Russell. La Cahn ha spiegato che “La diplomatica” racconta soprattutto di come qualunque relazione a lungo termine rischi di trasformarsi in una tortura: «È difficile mantenere viva una relazione, che si tratti di un matrimonio o di un’alleanza militare. Noi cambiamo, il mondo cambia, eppure vogliamo che queste relazioni continuino per sempre».